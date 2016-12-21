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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

عليك أن تكون أكثر مهنية فى التعامل مع المشكلات التى تمر بها خلال الفترة الأخيرة، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية فى العمل نظرًا للجهد الذى بذلته مؤخرًا.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحاول أن تهتم بحياتك العاطفية ولكن جميع المحاولات تبوء بالفشل، ربما اندماجك الزائد فى العمل كان سببًا فى شعورك بالضغط النفسى الذى أنعكس على حياتك العاطفية.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

على الرغم من أن حالتك الصحية أكثر استقرارًا من الفترة الماضية، إلا أنك كنت مهمل كثيرً، خصوصًا أنك تبقى لساعات متأخرة فى العمل، وهو ما أثر عليك سلبًا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


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مصر 365

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