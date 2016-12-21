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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم مناسب للبدايات الجديدة

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم مناسب للبدايات الجديدة حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم مناسب للبدايات الجديدة

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج المعروف برومانسيته الشديدة والجاذبية بالإضافة إلى الذكاء الاجتماعى وخفة الظل على الرغم من تخوفه من الالتزامات.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

الاحتكاك بالأخرين يجعلك أكثر قابلية للتطور المهنى فحاول أن تكون منفتحا على تجارب الآخرين وأن تتعلم منهم ولا تتخوف من فقدان هويتك فى هذا الموقف ففى النهاية ستكتسب ما تحتاجه من مهارات دون أن تفقد شخصيتك المميزة فى العمل.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تحتاج إلى تعديل موقفك من شريك حياتك وقد يأتى هذا تحت ضغط من ظروف معينة أو حتى من مشاعرك الشخصية، وحاول أن تفهم وتستوعب شريكك قدر الإمكان.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

عملت فى الآونة الأخيرة كثيرا على الاهتمام بصحتك ولياقتك البدنية ولكن اهتمامك هذا بدأ يخبو ويقل لذلك أنت بحاجة للانخراط فى أنشطة جماعية مع آخرين يحمسونك على أن تبذل أقصى جهدك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم مناسب جدًا لبدء أى شيء جديد، سواء كان مشروعًا فى العمل أو تغيير وظيفتك باكملها ومجال عملك أو حتى علاقة حب جديدة حتى لو بدت لك الخطوة محفوفة بالمخاطر فخذ فرصة ومن المرجح أن تنجح


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مصر 365

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