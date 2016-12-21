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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توقف عن التبذير وضع حدًا لنفقاتك

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توقف عن التبذير وضع حدًا لنفقاتك حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توقف عن التبذير وضع حدًا لنفقاتك

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نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج النارى الذى يعرف مواليده بانهم يحبون لفت الأنظار ولديهم الكثير من الثقة بالنفس ويتميزون أيضًا بأنهم مبدعون وعاطفيون جدًا مما يجعلهم محببين للبعض رغم عيوبهم الشخصية.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

الأوقات الصعبة على الصعيد المهنى قد ولت، ونجحت فى إدارة العقبات التى واجهتها، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك فى مواجهة المشاكل العصيبة التى عانيتها، ويمكنك الآن البدء فى الاسترخاء والتخلص من الضغط الذى عانيته فى الأيام الماضية، ومن المتوقع أيضًا أن تحقق مكاسب مالية كبيرة.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية التى تعيشها الأن فأنت أو شريكك ، أحدكما ينجذب لشخص من الماضى مما يتسبب فى إفساد علاقتكما العاطفية، أو ربما يكون التدخل فى شكل نصائح غير صائبة من الأصدقاء المقربين أو الآباء.

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

المشاركة فى مجموعة من الأصدقاء من أجل تبادل الأفكار بشأن لياقتكم البدنية وحالتكم الصحية ستكون فكرة رائعة تمنحكم ما يكفى من الحماس ومن المتوقع أن تصيبك أمراض خفيفة فحاول أن تلجأ للحلول الطبيعية لمواجهة هذه الأعراض البسيطة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الحظ يبتسم لك على الصعيد المالى ولكن من المهم أن تنتبهإلى نفقاتك وأن تضغط الفرامل فى ما يتعلق بهذا الموضوع وتحد من التبذير وتعيد النظر فى سلوكك الإنفاقي.


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مصر 365

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