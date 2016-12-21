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ضبط بقال بحوزته 576 زجاجة مشروبات كحولية بأسيوط

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ضبط بقال بحوزته 576 زجاجة مشروبات كحولية بأسيوط ضبط بقال بحوزته 576 زجاجة مشروبات كحولية بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث الآداب بأسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على بقال وبحوزته 576 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام قبل بيعها فى الأسواق .

 

كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب برئاسة العقيد عبد الغفار محمود رئيس القسم وضباط المباحث من ضبط المدعو ر. ن. م  بقال مقيم ببنى عدى القبلية دائرة مركز منفلوط  وبحوزته "576 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام متمثلة فى عدد 222 عبوة ( بيرة رويال )  15 %  وعدد 98 عبوة ( بيرة ستلا )  4.5 % وعدد 120 عبوة ( بيرة جولد برج )  15 % و عدد 136 عبوة ( بيرة سفنكس) 10% و مبلغ مالي 1500 جنية  .

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، المبلغ المالى متحصلات البيع، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

 

 


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