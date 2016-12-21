نائبة رئيس جامعة القناة: نعمل 13 ساعة يوميًا لخدمة طلابنا الوافدين

الإسماعيلية – جمال حراجى

أشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة القناه، لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن بابها مفتوح للجميع لحل اى مشكله. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بطلاب الدراسات العليا الوافدين وبحضور منسقي الوافدين ما أعضاء هيئة التدريس بالكليات و الدكتور محمود خليفة منسق مكتب العلاقات الخارجية و الوافدين و الدكتورة نعم هليل من مكتب العلاقات الخارجية و بحضور جميع الجاليات الممثلة للطلاب الوافدين على مستوى الجامعة.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى يتخذها قطاع الدراسات العليا و البحوث بجامعة قناة السويس لزيادة عدد الوافدين بالجامعة و بعد تحقيق الجامعة للمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى جذب الطلاب الوافدين وفقا لتصنيف مجلة التايمز هايراديوكيشن و فى إطار حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة على التفاعل المباشر بين إدارة الجامعة و طلابها الوافدين.

وناقشت نائبة رئيس جامعة القناه خلال الاجتماع كافة العقبات التى تواجه الوافدين سواء في التسجيل والقيد او المشرقيين. وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس على أهمية وجود منسقين للجاليات والاتفاق على يوم الإفطار الدولي حيث تقوم الجاليات بالتعبير عن ثقافتهم وحضارتهم خلال هذا حفل الدولي والذي سيتم عقده في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمود خليفة منسق اللقاء ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تنمية روح المحبة والإخاء والتعاون بين الشعوب العربية وهو اجتماع دورى شهرى لتذليل كافة العقبات أمام الوافدين.