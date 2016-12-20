رموش كثيفة وحجم بانورامي مع ماسكارا CINESCOPE من سيفورا

تعرّفي إلى رفيقتك الجديدة التي لن تفارق حقيبة ماكياجك، إنّها الماسكارا الأولى من دون منازع في عالم الماكياج، بفضل قدرتها على تكبير عينيك فوراً. لن تستطيعي التخلّي عنها للحظة.

في حال ساورك الشكّ حيال ذلك، اطرحي على نفسك الأسئلة التالية. أجيبي على هذه الأسئلة لتحدّدي مواصفات الماسكارا التي تحلمين بها.

أ) رموش كثيفة

ب) حدّة جذّابة

ج) حجم هائل وآسر

د) رموش خالية من التكتّلات

النتيجة: إذا أجبتِ بنعم على الاحتمالات (أ) و(ب) و(ج) و(د)، أو على واحد منها، فلا داعي للبحث عن ماسكارا بعد الآن، إذ ستجدين ضالّتك في ماسكارا Cinescope الجديدة من سيفورا.

اكتشفي أحدث ماسكارا Cinescope من Made in Sephora للحصول على حجم تحلمين به ورموش كثيفة ومتناسقة. أضيفي البعد الدراماتيكي إلى عينيك مع التركيبة الرائعة من Cinescope التي تمنحك حجماً فورياً ورموشاً كثيفة ومتناسقة بكل سهولة، وكأنّها مروحة جميلة.

ترافق الماسكارا الجديدة من سيفورا فرشاة متطوّرة جداً حاصلة على براءة اختراع، ومصمّمة من عُقد على شكل بتلات مع مشابك مميّزة تفصل الرموش رمشاً برمش بحركات سهلة وبسيطة، لتوفير تأثير بانورامي.

فتركيبتها الغنية بنبتة الآدريون تلطّف رموشك وتقوّسها مع كل تمريرة، فتكون النتيجة رموشاً محدّدة وكثيفة بلون أسود قاتم وجذّاب.