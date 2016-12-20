عاجل.. تصريح خطير من رئيس الشركة المصرية للأدوية حول “لبن الأطفال” وسعره الذي سيتضاعف ليصل إلى 60 جنيه تقريباً

شيماء مصطفى

بعد انتهاء أزمة “ألبان الأطفال” بعد تدخل القوات المسلحة المصرية، وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالتعاقد على لبن أطفال ماركة “فرانس ليه” والمعروف باسم ألبان “تحيا مصر” ليتم توفير عبوة لبن الأطفال بسعر 30 جنيه مصري.

ولكن من المتوقع خلال الأيام المقبلة رفع سعر عبوة لبن الأطفال ليتجاوز سعرها 55 جنيه تقريباً بعد أزمة الدولار وتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى ما يقارب 20 جنيه مصري، وتم التأكيد على أن السعر لن يرتفع إلا بعد نفاذ الكمية المتوفرة، فقد تم استلام نحو مليون عبوة لبن أطفال قبل 4 أيام وتم البدء في توزيعها بسعر 30 جنيه مصري.

وقد صرح السيد الدكتور “عادل طلبه”، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أنه يتم التفاوض مع هيئة الإمداد والتموين لزيادة السعر بنسبة 55% ليصل سعر العبوة ما بين ( 50 جنيه إلى 60 جنيه )، وأكد أنه لابد من هذه الزيادة حيث أنه ليس من مصلحة الدولة تزويد لبن الأطفال بأقل من سعره الطبيعي والذي سيكبد الشركة خسائر فادحة تصل إلى 15 مليون جنيه شهرياً.

كما أكد الدكتور “شريف السبكي” العضو المنتدب للشركة المصرية للأدوية، أنه بعد الزيادة المقبلة في أسعار ألبان الأطفال لن يقل سعر العبوة الواحدة عن 55 جنيه، حيث أن التكلفة الفعلية تتجاوز 53 جنيه، وأن التفاوض يجري الآن ليصل سعرها إلى 56 جنيه أو 57 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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