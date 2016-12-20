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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12 بالبنوك المصرية فى نهاية التعاملات المسائية

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12 بالبنوك المصرية فى نهاية التعاملات المسائية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12 بالبنوك المصرية فى نهاية التعاملات المسائية

اليوم الثلاثاء 20-12 فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية سجل ارتفاعآ جديدآ امام الجنيه المصري مقارنة بسعر بداية اليوم فى بعض البنوك حيث وصل متوسط سعر الشراء بالبنوك فى بداية التعاملات نحو 19.1 جنيهًا، ووصل اقل سعر  بيع 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.


سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

شهد سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم ارتفاعآ جديدآ بجميع البنوك المصرية حيث سجل فى بنك بيريوس سعر ١٩٫٤  جنيهآ للشراء و١٩٫٨٥ جنيهآ للبيع، كما سجل ايضآ فى البنك المصري الخليجي سعر ١٩٫٢٥ جنيهآ للشراء و سعر ١٩٫٧٥ جنيهآ للبيع ، كما سجل فى بنك البركة سعر ١٩٫٣٩  جنيهآ للشراء و سعر ١٩٫٦٩ جنيهآ للبيع


سعر الدولار فى البنوك المصرية

اما عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى نهاية تعاملات اليوم بجميع البنوك المصرية وفقآ لاخر تحديث للاسعار نوضحها لكم بالتفصيل فى الجدول التالي.
البنك  سعر الشراء  سعر البيع
بنك بيريوس  ١٩٫٤ جم  ١٩٫٨٥ جم
بنك البركة  ١٩٫٣٩ جم  ١٩٫٦٩ جم
مصرف أبو ظبي الاسلامي  ١٩٫٣٥ جم  ١٩٫٧٥ جم
البنك المصري الخليجي  ١٩٫٢٥ جم  ١٩٫٧٥ جم
البنك المصري لتنمية الصادرات  ١٩٫٢٥ جم  ١٩٫٦ جم
بنك HSBC  ١٩٫٢٥ جم  ١٩٫٧٥ جم
بنك إيران للتنمية  ١٩٫٢٥ جم  ١٩٫٧٥ جم
بنك التعمير و الاسكان  ١٩٫٢٥ جم  ١٩٫٦٥ جم
بنك الاسكندرية  ١٩٫٢ جم  ١٩٫٧٥ جم
بنك قناة السويس  ١٩٫١٥ جم  ١٩٫٤ جم
المصرف المتحد  ١٩٫١ جم  ١٩٫٦ جم
البنك الأهلى اليونانى بمصر  ١٩٫٠٥ جم  ١٩٫٧٥ جم
البنك الأهلي المصري  ١٩ جم  ١٩٫٢ جم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB  ١٩ جم  ١٩٫٦ جم
بنك فيصل  ١٩ جم  ١٩٫٧٥ جم
البنك التجارى الدولي CIB  ١٩ جم  ١٩٫٢٥ جم
كريدي أجريكول  ١٩ جم  ١٩٫٧٥ جم
بنك مصر  ١٩ جم  ١٩٫٢ جم
بنك القاهرة  ١٩ جم  ١٩٫٢ جم
بنك بلوم مصر  ١٩ جم  ١٩٫٢٥ جم
البنك العربي الافريقي الدولي  ١٩ جم  ١٩٫٢٥ جم

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