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سعر الذهب يشهد ارتفاعاً تاريخياً في نهاية اليوم بالسوق المصرية

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سعر الذهب يشهد ارتفاعاً تاريخياً في نهاية اليوم بالسوق المصرية سعر الذهب يشهد ارتفاعاً تاريخياً في نهاية اليوم بالسوق المصرية

يشهد الذهب المصري ارتفاعاً تاريخياً اليوم تزامناً مع ارتفاع ، كما يشهد السوق حالة من الركود الكبير في عملية الشراء والبيع للذهب، ويعاني العديد من أصحاب المحلات من قلة الدخل مما لا يكفي لتسديد رواتب العمال والصناع والكهرباء وغيرها من مصاريف شهرية للمحل.


اليوم الثلاثاء 20 -12-2016

وأكد مصدر بالسوق اليوم أن الذهب المصري يشهد  استقراراً اليوم في السوق، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 427 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 540جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل 625جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 714جنيها، واستقر جنيه الذهب  عند 5000جنيهاً.


ارتفاع الذهب وأصحاب المحلات

يعاني أصحاب محلات الذهب من قلة الدخل اليومي، حيث أكدو أنهم غير قادرون على منح مرتبات العاملين معهم بسبب حالة الركود الشديدة في مبيعات الذهب خلال هذه الأيام.

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