أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 20/12/2016 في الاسواق المصرية

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن ما يقارب 5 جنيه للكيلو الواحد بعد أن شهدت استقرارا على مدى أيام عدة.

وتقد لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق: أسعار اللحوم في الاسواق اليوم :

كيلو اللحم البتلو : من 100 الى 130 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : من 95 الى 100 جنية.

كيلو اللحم الجملى : من 70 الى 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنية.

كيلو البوفتيك : 100 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : من 50 الى 65 جنية.

كيلو اللحم السودانى : من 55 الى 70 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : من 95 الى 125 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنية.

كيلو السجق : من 40 الى 70 جنية.

كيلو الكبد البلدى : من 95 الى 100 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية. متوسط اسعار الدواجن فى الاسواق اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : من 20 الى 27 جنية.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه

كيلو الفراخ البلدى : من 29 الى 38 جنية.

كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنية.

كيلو البط : من 30 الى 35 جنية.

كيلو : من 23 الى 27 جنية.

كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنية.

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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