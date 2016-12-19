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وزير خارجية لبنان: مصر تغلبت على الإرهاب بسبب قوة الدولة وتماسك شعبها

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وزير خارجية لبنان: مصر تغلبت على الإرهاب بسبب قوة الدولة وتماسك شعبها وزير خارجية لبنان: مصر تغلبت على الإرهاب بسبب قوة الدولة وتماسك شعبها

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد المهندس جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، أن تغلبت على الإرهاب وأشكاله وتحاربه فى كل مكان، وذلك بسبب قوة الدولة وتماسكها داخلياً، وتماسك الشعب المصرى.

 

وأضاف باسيل، خلال كلمته بحفل استقبال القنصلية اللبنانية بالإسكندرية، أن الدول القوية فى المنطقة العربية تستطيع أن تتغلب على الإرهاب والطوائف التكفيرية التى تضرب البلدان.

 

وأشار وزير الخارجية اللبنانى، إلى أن لبنان فى طريقها لاستقرار والازدهار الاقتصادى، وذلك بعد اختيار الرئيس اللبنانى والحكومة الجديدة وقريبا مجلس النواب، موضحاً أن هذا النجاح هو تمثل نجاح لجميع اللبنانين وفخر لهم.

 

وطالب وزير الخارجية اللبنانى الجالية اللبنانية بمصر بضرورة التمسك بصداقات المصريين التى احتضنت اللبنانين، فى أوقاتهم العصيبة قائلا: "لا تخسروا مصريتكم فى أوقاتكم الصعبة، وكونوا مثلاً يحتذى به من اللبنانين الذين عاشوا بحب ووفاء مع المصريين".


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