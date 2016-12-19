توجهات العناية الضروريّة لشعرك في فصل الخريف

يأتينا كل موسم من السنة بمجموعة جديدة من طلّات الأزياء، وعادات تنظيف البشرة، وأنظمة العناية بالشعر. وكما نعلم جميعاً، فإن الفضول يعتبر رفيق المرأة الذي يمكّنها من تقديم أفضل ما لديها. ومع بداية كل موسم، تبدأ المرأة بتجربة أنواع مختلفة من ’الإصلاحات‘ الجمالية التي تتعهد لها بتحسين مظهرها، أو تحسين جمالها الطبيعي، أو تزويدها بفوائد كبرى في سرعة فائقة. ولكن في الحقيقة، من النادر جداً أن يتوفر حل واحد مناسب لكل شيء، قادر على تلبية المتطلبات الشخصية المنفرّدة لكل واحدة منا.

ولنأخذ العناية بالشعر على سبيل المثال: تمتلك كل امرأة نوع وتركيبة شعر مختلفة ومتميزة عن الأخرى، وتتطلب أسلوب خاص للتعامل معه. ولنلخص لك الأمر باختصار شديد؛ فإن ما يكون فعّالاً لدى البعض، ليس بالضرورة أن يثبت فعاليته لدى الآخرين.

ولمساعدتك على تخفيف توجهات العناية بالشعر التي عليك الاهتمام بها في فصل الخريف (مقابل تلك التي عليك تفاديها بالكامل)، تحدثنا مع مصفف شعر المشاهير ميشيل زيتون، الذي شاركنا بنصائحه الخاصة لكل ما هو مناسب، وغير مناسب، للعناية بشعرك في الخريف:

• عليك عدم الإفراط بتسريح الشعر! ومهما كانت توجهات الخريف، تذكري أن الحرارة تؤثر على خصلات شعرك وتجعله ضعيفاً وباهتاً وخالياً من الحياة. حاولي الحد من استخدام أدوات التسريح بالحرارة مثل مجففات الشعر أو أدوات التمليس- فالحرارة تضر بالشعر فعلاً!

• غيّري تسريحة شعرك! كلما حان موعد الموسم الجديد، تشعر السيدات في العادة بالحاجة إلى تغيير تسريحتهن والحصول على إطلالة شعر درامية مميزة. إنها فكرة جيدة جداً في الواقع! شرط أن تكون مدروسة بعناية وتحت إشراف مصفف شعر محترف وموهوب. وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أن تغيير تسريحة شعرك يمكنه أن يدعم مستويات الثقة لديك.

• لا تضعي قبعة أو وشاح إذا كان شعرك مبللاً! إذا قمت بذلك، فإن خصلات شعرك ستجف بشكل مسطّح وتبدو بمظهر متلبّد بشدة. في هذا الخريف، وقبل ارتداء القبعة، تأكدي من تجفيف شعرك واستخدام منتجات شعر داعمة مصممة لتضفي المزيد من الكثافة للشعر الخفيف.

• استخدمي شامبو يتمتع بخصائص ترطيب فائقة. هيد آند شولدرز على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر، القادر على تقديم نتائج تمنحك شعراً انسيابياً جميلاً ومفعماً بالترطيب. وهو يقدم ترطيب أكثر بست مرات مقارنته بمنتجات الشامبو التقليدية. وإضافة إلى ذلك، يعمل هذا المنتج الثوري على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويمنح فروة رأسك الترطيب اللازم، ليترك شعرك فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم ورائع يمكن التحكم به بسهولة، حتى عندما يكون يومك مليئاً بالمشاغل وليس لديك الوقت لشعرك!

• لا تخرجي بشعر مبلل! الأمر لا يتعلق باحتمال تعرضك للمرض فقط: عندما يكون شعرك مبللاً، يكون أكثر عرضة للضرر والتكسر.