الرصاصي للعطور تكشف عن عطر "أثير كمبوديا" الجديد

أعلنت الرصاصي للعطور، الشركة الرائدة في قطاع العطور في المنطقة، عن إطلاق عطور "أثير كمبوديا" الجديدة كلياً للرجال والنساء، كأحدث إضافة إلى خط مجموعة عطور "بروز" الفاخرة.

ويتألق عطر "أثير كمبوديا" بمكوّناته التقليدية الفاخرة لمجموعة "بروز" إنما بصياغة جديدة ولمسات خاصة تضفي طابعاً عصرياً ينشد التعبير عن الذات، ليشكل منحى مبتكراُ وحديثاً لمفهوم العود الذي يشكل أكثر مكوّنات العطور فخامة وقيمة حول العالم.

ينبض العطر الجديد بجوهر المكوّنات التراثية الفاخرة التي انبثقت منها تشكيلة "بروز" الفخمة الموجهة لعشاق العود النقي من الأجيال المعاصرة ممن تهوى نفحاتها الزكية العميقة، ويعبق بلسماتها المستوحاة من أرض الطبيعة والحياة البرية والخلاصات الخشبية الزكية، ويمتاز بتركيبة غنية وحديثة من العود يلفّها السحر والغموض والفخامة التراثية ضمن قالب ومفهوم جديد يلبي التطلعات العصرية.

وتشكل هذه الإضافة الجديدة التي تحتضن مجموعة كاملة من أرقى وأندر المكونات، تجسيداً عصرياً جديداً للمزيج العطري الفاخر الذي تتحد فيه نفحات الشرق والغرب. تم تطوير "مجموعة عطور "البروز" الفاخرة بالتعاون مع أفضل دور العطور في أوروبا التي ساهمت أيضاً في ابتكار الدرجات العطرية المنعشة لهذه الإضافة العطرية الجديدة والتي تتسم بمفهوم عصري وحديث للأريج المرتبط بالعود النقي وغيره من المكوّنات النادرة، مما يضفي عليه طابعاً جديداً ينبض بسمفونية غنية بالحيوية والانتعاش تفوح منها روائح تتناغم بين الشرق والغرب.

وعن هذه الإضافة الجديدة، قال السيد سليم كاليسكار، المدير الإداري لشركة الرصاصي للعطور: " يسرنا اليوم أن نطرح عطر ’أثير كمبوديا‘ الجديد الذي يستهدف الشريحة النخبوية العصرية في قطاع العطور ممن تبحث عن نفحات فاخرة وأنيقة تجمع بين المكونات العطرية النادرة التي تتحد فيها خلاصة روائع حضارات الشرق والغرب."

يجسد عطر "أثير كمبوديا" المطروح في الأسواق بسعر 475 درهماً، قمة الفخامة والأناقة التي اعتاد عليها عملاء الرصاصي الأوفياء، بدرجات عطرية جذابة وعصرية تتداخل فيها روائح الورد البري والزعفران والتوت البري وتمتزج بأريج خلاصة الجلد والخشب والباتشولي لتشكل معاً تركيبة رائعة من خلاصة العود الكمبودي الثمين الممزوج بأريج العطور المستخلصة من أخشاب الكشمير والعنبر والامبروكسان، ليشكل سمفونية عصرية رائعة تعبق بروح التراث العربي الأصيل.

وأضاف كاليسكار: "عطر أثير كمبوديا الجديد يمثّل تحفة فريدة تحتفي بخلاصة المكونات النادرة وتجسّد قمة الفن في مزجها معاً ضمن توليفة عطرية مثالية تمتاز بأرفع المستويات الاحترافية، وتتحد فيها روح التراث العربي بأجود النفحات العالمية لتلبي تطلعات عملائنا من الرجال والنساء ممن يبحثون دائماً عن نسمات عطرية متميزة تجمع بين الحداثة والأصالة."