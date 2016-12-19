أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب يشهد ارتفاعاً في نهاية اليوم الاثنين 19 ديسمبر2016 بالسوق المصرية

  • أسعار
  • 168
Google+ Print
سعر الذهب يشهد ارتفاعاً في نهاية اليوم الاثنين 19 ديسمبر2016 بالسوق المصرية سعر الذهب يشهد ارتفاعاً في نهاية اليوم الاثنين 19 ديسمبر2016 بالسوق المصرية

تراجع اليوم   بالسوق المصرية، وذلك تزامنا مع تراجع الدولار في البنوك المصرية، ويشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال هذه الأيام نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.


سعر الذهب اليوم الاثنين 19 -12-2016

وأكد مصدر بالسوق اليوم أن الذهب المصري يشهد  استقراراً اليوم في السوق، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 407 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 520جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل 605جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 690 جنيها، واستقر جنيه الذهب  عند 4768جنيهاً.


ارتفاع الذهب وأصحاب المحلات

يعاني أصحاب محلات الذهب من قلة الدخل اليومي، حيث أكدو أنهم غير قادرون على منح مرتبات العاملين معهم بسبب حالة الركود الشديدة في مبيعات الذهب خلال هذه الأيام.

كان  « فايف» قد وفر خدمة مميزة لزواره الكرام وهي معرفة سعر الذهب في السوق المصرية بتحديث فوري علي مدار الساعة ويمكنك معرفة السعر الآن عبر الرابط التالي :www.misr5.com/gold-price.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون