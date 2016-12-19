سعر الذهب يشهد ارتفاعاً في نهاية اليوم الاثنين 19 ديسمبر2016 بالسوق المصرية

شيماء مصطفى

تراجع اليوم سعر الذهب بالسوق المصرية، وذلك تزامنا مع تراجع الدولار في البنوك المصرية، ويشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال هذه الأيام نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.



سعر الذهب اليوم الاثنين 19 -12-2016

وأكد مصدر بالسوق اليوم أن أسعار الذهب المصري يشهد استقراراً اليوم في السوق، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 407 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 520جنيه، أما جرام الذهب عيار 21 سجل 605جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 690 جنيها، واستقر جنيه الذهب عند 4768جنيهاً.



ارتفاع الذهب وأصحاب المحلات

يعاني أصحاب محلات الذهب من قلة الدخل اليومي، حيث أكدو أنهم غير قادرون على منح مرتبات العاملين معهم بسبب حالة الركود الشديدة في مبيعات الذهب خلال هذه الأيام.

كان «مصر فايف» قد وفر خدمة مميزة لزواره الكرام وهي معرفة سعر الذهب في السوق المصرية بتحديث فوري علي مدار الساعة ويمكنك معرفة السعر الآن عبر الرابط التالي :www.misr5.com/gold-price.

شبكةعيونالإخبارية

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