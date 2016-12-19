أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

ارتفعت أسعار الحديد لدة حديد عز 00 6 جنيه ابتداءا من يوم السبت ومن المتوقع أن تلحق به بقية الشركات.
ونقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث: متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري
حديد عز = 10,000 جنيه.
حديد الدخيلة = 9300 جنيه
حديد بشاى = 9700 جنيه.
حديد العتال = 9100 جنيه.
حديد عطية = 9200 جنيه.
حديد سرحان = 9200 جنيه
حديد الكومى = 9250 جنيه
حديد المصريين = 9250 جنيه
حديد المعادى = 9150 جنيه
حديد العشرى = 9200 جنيه.
حديد الجيوشى = 9100 جنيه
حديد اكتوبر = 9150 جنيه.
حديد الجارحى = 9150 جنيه.
حديد الوطنية = 9150 جنيه.
حديد اركو = 9000 جنيه.
حديد قوطة = 9250 جنيه. متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري
شهدت أسعار الاسمنت انخفضا خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح المبلغ الكلى في التراجع إلى الآن 23 جنيه ، مع ملاحظة ايضاً بقاء بعض الأسعار كما هي دون تغير.
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح : 728 جنيه.
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر : 713جنيه.
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 718 جنيه.
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 730 جنيه.
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس :720 جنيه.
اسمنت النهضة منتج الصخرة : 738 جنيه.
اسمنت وادى النيل منتج المصرى : 730 جنيه.
لافارج للاسمنت منتج المخصوص :795 جنيه.
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 720 جنيه.
اسمنت العريش منتج العسكرى : 725 جنيه.
اسمنت سيناء منتج سيناء : 723 جنيه.
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر :735 جنيه.
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران : 730 جنيه.
السويس للاسمنت منتج السويس : 735 جنيه.
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 735 جنيه.
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو : 698 جنيه.
اسمنت حلوان منتج حلوان : 735 جنيه.
اسمنت شورى منتج شورى :718 جنيه.
مصر بنى سويف : 770 جنيه.
السويدى : 723 جنيه.
جنوب الوادى : 723 جنيه.
بنى سويف منتج تايتان : 748 جنيه.
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة : 720 جنيه.
الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع اسعار التعامل فى سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هى اسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.
ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.إعلان - Ads إعلان - Ads