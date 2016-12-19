إستبعاد مديرة مدرسة بدمياط بعدد ترديد طالب في تحية العلم “تحيا الفول والطعمية”

شيماء مصطفى

لاشكأن تحية اللعلم لها قيمة وطنية وأهمية بالغة وعندما تهان لابد من التدخل الفوري والسريع وعلي إثر ذلك قام وزير التربية والتعليم بمحافظة دمياط بشن حملة لكل من يخطأ في هذا الأمر ، فقام بإستبعاد مديرة مدرسة ثانوية فندقية برأس البر وأيضاً مدرس التربية الرياضية بنفس المدرسة، لواقعة غريبة وإنتشرت في الأونة الأخيرة وهي ترديد طالب خلال التحية الصباحية عبارة ” تحيا الفول والطعمية” بدلاً عن “أن تحيا جمهورية مصر العربية”.



أهمية تحية العلم

وفي الواقع ليست هذه المرة الأولي في محافظة دمياط ، فمنذ أسبوعيين قام طالب بمدرسة الإسماعيلية الإعدادية بكفر سعد بتحية العلم بترديد عبارة” زبادي زبادي” بدلاً عن “تحيا مصر” ، وقد تم إتخاذ الإجرائات اللازمة فقد إستدعي ولي أمر الطالب (طـ سـ ـأ) بالصف الثاني بالمدرسة للتحقيق معه بشأن تلك الواقعة التي فيها إستخفاف بقدسية تحية العلم والتمهيد لفصل إبنه لمدة15 يوم أمام مرأي ومسمع الطلاب حتي لا تتكرر مثل هذه الخطأ، وأمام الإدارة لعدم الإستخفاف بمثل هذه الأقوال ومعاقبة أي طالب بالفصل إذا تعمد أن يتجاوز في تحية العلم

شبكةعيونالإخبارية

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