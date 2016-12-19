الموديل والممثلة هايدي تعرض أحدث فستان للمصممة رؤى نصيف

جدة ـ تصوير ومتابعة: وحيد جميل

تعدّ الموديل والممثلة هايدي الرجب من أبرز عارضات «السوشيال ميديا» وقد استعانت بها مصممة الأزياء السعودية رؤى نصيف؛ لعرض أحدث فستان من تصميمها بالتعاون مع صالون «فيروزي» لتزيين النساء، الذي قام بعمل الماكياج وتسريحة الشعر للموديل هايدي.

مصممة الأزياء رؤى خريجة الاقتصاد المنزلي، قسم فنون، تقول إنها بعد تنفيذ فستانها رأت في هايدي أفضل موديل من حيث العمر والشكل لتظهر من خلالها تصميم الفستان. وعن مشوارها مع التصميم تقول رؤى: «منذ صغري وأنا أحب تصميم الأزياء، وقد بدأت في التصميم لنفسي ولأهلي، وبعد التخرج حصلت على دورات في تصميم الأزياء، منها دورة الـ «فاشينيستا» من الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير. ومنذ العام ونصف العام بدأت أتجه للتصميم التجاري من خلال حسابي على الإنستغرام، أو التصميم لسيدات يطلبن مني تصميمًا خاصًا لهن. وهذا الفستان الذي ارتدته الموديل هايدي، هو تصميم لسيدة، قمت بتصميمه حسب طلبها وفق رؤيتي بما يتناسب مع رغبة السيدة التي اشترته.

بعد انتهاء «سيدتي نت» من تصوير الموديل هايدي في فستان المصممة رؤى نصيف طلبت صاحبة الصالون منال عبدالقادر وشقيقتها وشريكتها سيدة الأعمال سونا عبدالقادر من الموديل هايدي ارتداء فستان الزفاف الخاص بزفافها، وعند سؤالها عن السبب قالت سونا: «قالت أختي منال إنها بعد الانتهاء من عمل الماكياج والتسريحة للموديل هايدي وجدت فيها شبهًا كبيرًا بها في ليلة زفافها، وأحبت أن ترى فستانها على جسم هايدي لتحتفظ بالصور لنفسها، ولتتذكر يوم زفافها».

أما الموديل والممثلة هايدي ابنة الـ 17 ربيعاً قالت عن احترافها عرض الأزياء كموديل وحبها للتمثيل: «أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي، وقد اختارتني مصممة الأزياء رؤى نصيف لأكون الموديل لأحدث فستان قامت بتصميمه، وكذلك اختارت صالون «فيروزي» الذي يعتبر أحدث صالون بجدة، لعمل الماكياج وتسريحة الشعر. وأنا منذ طفولتي أعشق عالم التجميل والموضة، ودخلت مجال الـ «مودلز» عن طريق الصدفة، حيث كانت والدتي منظمة لإحدى الندوات الخاصة بالتجميل والعناية بالبشرة والأزياء في الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة عام 2014م، ولم يكن هناك تواجد لأي موديل في الساحة، فاضطرت والدتي لتشرح عليّ. ومن مسرح جمعية الثقافة والفنون، وبمساعدة رئيسة قسم المسرح النسائي، كانت انطلاقتي، وبفضل الله أصبح اسمي معروفاً على مستوى المملكة والخليج، حيث شاركت بأكبر المعارض على مستوى المملكة، مثل «خليجيات وجراند إكسبو وكريدور»، وذاع صيتي في مواقع التواصل، خاصة أن الأغلبية اعتقدوا في البداية أنني سعودية، وذلك بسبب ملامحي العربية الشرقية.

أما عن التمثيل قالت: «ليس لطموحي حدود، سواء في عالم الموديل والأزياء أو التمثيل، خاصة أنني أعمل في هذا المجال من أجل توفير مصاريف جامعتي، لأنني أطمح لدراسة الطب، وقد خصصت جزءاً من دخلي المادي لمساعدة بعض أقاربي في سوريا. وطبعاً والدتي هي كاتبة السيناريو والممثلة سوسن الحاج، ومنها عشقت التمثيل، وأحلم أن يكون لي اسمي في الدراما الخليجية، فأنا أجيد اللهجة الحجازية بطلاقة، حيث قدمت مع والدتي إلى جدة وعمري 3 سنوات. وحالياً معروض عليّ بطولة فيلم روائي، وفيلم آخر قصير. لكن المنتج اضطر للسفر إلى خارج السعودية لإنجاز بعض الأعمال الخاصة به، ووعدني بعد عودته يرسل لي سيناريو الفيلم الذي سيبدأ تصويره للمشاركة به في المهرجانات السينمائية.