أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

ارتفعت أسعار الحديد لدة حديد عز00 6 جنيه ابتداءا من يوم السبت ومن المتوقع أن تلحق به بقية الشركات.
ونقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:
متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري
حديد عز = 10,000 جنيه.
حديد الدخيلة = 9300 جنيه
حديد بشاى = 9700 جنيه.
حديد العتال = 9100 جنيه.
حديد عطية = 9200 جنيه.
حديد سرحان = 9200 جنيه
حديد الكومى = 9250 جنيه
حديد المصريين = 9250 جنيه
حديد المعادى = 9150 جنيه
حديد العشرى = 9200 جنيه.
حديد الجيوشى = 9100 جنيه
حديد اكتوبر = 9150 جنيه.
حديد الجارحى = 9150 جنيه.
حديد الوطنية = 9150 جنيه.
حديد اركو = 9000 جنيه.
حديد قوطة = 9250 جنيه.
متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري
شهدت أسعار الاسمنت انخفضا خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح المبلغ الكلى في التراجع إلى الآن 23 جنيه ، مع ملاحظة ايضاً بقاء بعض الأسعار كما هي دون تغير.
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح : 740 جنية.
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر : 723 جنية.
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 733 جنية.
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 743 جنية.
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 730 جنية.
اسمنت النهضة منتج الصخرة : 738 جنية.
اسمنت وادى النيل منتج المصرى : 735 جنية.
لافارج للاسمنت منتج المخصوص : 795 جنية.
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 730 جنية.
اسمنت العريش منتج العسكرى : 728 جنية.
اسمنت سيناء منتج سيناء : 728 جنية.
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر : 745 جنية.
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران : 730 جنية.
السويس للاسمنت منتج السويس : 740 جنية.
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 740 جنية.
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو ” 703 جنية.
اسمنت حلوان منتج حلوان : 740 جنية.
اسمنت شورى منتج شورى : 728 جنية.
مصر بنى سويف : 770 جنية.
السويدى : 733 جنية.
جنوب الوادى : 735 جنية.
بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة : 730 جنية.
هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع اسعار التعامل فى سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هى اسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.
ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.إعلان - Ads إعلان - Ads