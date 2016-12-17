الطوارئ الروسية: قدمنا خدمات طبية لأكثر من 1100 مواطن سورى قرب حلب

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن المستشفى الذى أقامته قرب مدينة حلب فى سوريا قدم خدمات طبية لأكثر من 1100 مواطن سورى بينهم 350 طفلا.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن المستشفى المتحرك التابع لقوة الإنقاذ المركزية الحكومية "تسينتروسباس" وفريق الرد السريع التابع للوزارة يواصلان عملهما فى سوريا بناء على توجيهات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأضافت أن أكثر من 1100 شخص بينهم 350 طفلا زاروا المستشفى منذ بداية عمله وجميعهم تلقوا عناية طبية على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن أهالى مدينة حلب المتضررين من النزاع المسلح يشكلون غالبية الزائرين إضافة إلى مرضى مصابين بالتهابات أو أمراض قلبية مختلفة.

ويعد مستشفى وزارة الطوارئ الروسية فى سوريا أحد المستشفيات الثلاثة المتصدرة لسجل الطواقم الطبية، الذى أنشأته منظمة الصحة العالمية من أجل العمل فى مناطق الكوارث.