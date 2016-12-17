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سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يلامس 600 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يلامس 600 جنيه سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يلامس 600 جنيه

اليوم مازال محافظاً على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في ، حيث وصل عيار 21 سعر 592جنيه واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعوداً أو هبوطاً في نطاق محدود.


سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016

ما زالت تداول المعدن الأصفر في الأسواق في أوج اشتعالها حيث جاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي :
سعر عيار  24         677 جنيه مصري
سعر عيار  22          620 جنيه مصري
سعر عيار  21          592 جنيه مصري
سعر عيار  18          507 جنيه مصري
سعر عيار  14            395 جنيه مصري
سعر عيار  12            338 جنيه مصري
سعر جنيه الذهب     4736 جنيه مصري
سعر أوقية الذهب     21041 جنيه مصري
سعر كيلو الذهب        676571 جنيه مصري

*ملحوظة: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر

 

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