سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يلامس 600 جنيه

سعر الذهب اليوم مازال محافظاً على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر، حيث وصل عيار 21 سعر 592جنيه واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعوداً أو هبوطاً في نطاق محدود.
سعر الذهب اليوم السبت 17-12-2016
ما زالت أسعار تداول المعدن الأصفر في الأسواق في أوج اشتعالها حيث جاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي :
سعر عيار 24 677 جنيه مصري
سعر عيار 22 620 جنيه مصري
سعر عيار 21 592 جنيه مصري
سعر عيار 18 507 جنيه مصري
سعر عيار 14 395 جنيه مصري
سعر عيار 12 338 جنيه مصري
سعر جنيه الذهب 4736 جنيه مصري
سعر أوقية الذهب 21041 جنيه مصري
سعر كيلو الذهب 676571 جنيه مصري
*ملحوظة: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر
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