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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

ارتفعت الحديد لدى حديد عز00 6 جنيه ابتداءا من يوم السبت ومن المتوقع أن تلحق به بقية الشركات.

ونقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:


متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري

حديد عز = 10,000 جنيه.

حديد الدخيلة = 9300 جنيه

حديد بشاى = 9700 جنيه.

حديد العتال = 9100 جنيه.

حديد عطية = 9200 جنيه.

حديد سرحان =  9200 جنيه

حديد الكومى  =  9250 جنيه

حديد المصريين  = 9250 جنيه

حديد المعادى  =  9150 جنيه

حديد العشرى  = 9200 جنيه.

حديد الجيوشى = 9100 جنيه

حديد اكتوبر = 9150 جنيه.

حديد الجارحى = 9150 جنيه.

حديد الوطنية = 9150 جنيه.

حديد اركو = 9000 جنيه.

حديد قوطة = 9250 جنيه.


متوسط  سعر الإسمنت بالجنية المصري

شهدت أسعار الاسمنت انخفضا خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح المبلغ الكلى في التراجع إلى الآن 23 جنيه ، مع ملاحظة ايضاً بقاء بعض الأسعار كما هي دون تغير.

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح : 740 جنية.

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر : 723 جنية.

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 733 جنية.

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 743 جنية.

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 730 جنية.

اسمنت النهضة منتج الصخرة : 738 جنية.

اسمنت وادى النيل منتج المصرى : 735 جنية.

لافارج للاسمنت منتج المخصوص : 795 جنية.

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 730 جنية.

اسمنت العريش منتج العسكرى : 728  جنية.

اسمنت سيناء منتج سيناء : 728 جنية.

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر : 745 جنية.

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران : 730 جنية.

السويس للاسمنت منتج السويس : 740 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 740 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو ” 703 جنية.

اسمنت حلوان منتج حلوان : 740 جنية.

اسمنت شورى منتج شورى : 728 جنية.

بنى سويف : 770 جنية.

السويدى : 733 جنية.

جنوب الوادى : 735 جنية.

بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة : 730 جنية.

هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع التعامل فى سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هى اسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع  ولا تشمل مصاريف الشحن.

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