سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 17-12-2016 فى ختام تعاملات اليوم

شيماء مصطفى

سعر الدولار، سجلت سعر العملة الخضراء فى بداية تعاملات اليوم السبت 15/12/2016 فى البنوك المصرية، أستقرار فى سعر صرف الأمريكي أمام الجنيه المصري، وسجل بنك إتش إس بي سي مصر، أعلى أسعار للشراء حيث وصل سعره إلى 18.40 جنيه ، وأما عن أقل سعر بيع الدولار اليوم كان من نصيب بنك القاهرة بسعر 18.40 جنيه .

يذكر أن سعر الدولار غير ثابت على مدار اليوم، فبعد أن كان البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر قائمة أعلى سعر للشراء اليوم، صعد تش إس بي سي مصر وسجل 18.40 جنيه، مع منافسة من البنك التجاري الدولي، حيث سجل 18.15 جنيه، ولكن تتفوق السوق السوداء على جميع البنوك بسعر شراء 18.50 جنيه بسبب حاجة العملاء للعملة الخضراء .

قائمة أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم السبت 17/12/2016

أعلنت اليوم العديد من البنوك، فى بداية تعاملات اليوم، عن التحديث الأخير لسعر الدولار ، حيث شهدت أستقرار مع أسعار يوم أمس، والتى ترواحت ما بين 18.44 إلى 18.40 جنيهًا للشراء، وسجل بنك إتش إس بي سي مصر أعلى سعر فى الشراء 18.40 جنيهًا للشراء و18.80 جنيهًا للبيع.

قد سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر 18.15 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.40 جنيهًا، في حين وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.15 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.50 جنيهًا.

وسجل سعر الورقة الخضراء، في البنك العربي الإفريقي، سعر 18.20 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.50 جنيهًا، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 18.35 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.75 جنيهًا.

البنك سعر الشراء سعر البيع

إتش إس بي سي مصر 18.40 18.80

البنك التجاري الدولي 18.15 18.40

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.20 18.50

البنك المركزي المصري 18.26 18.60

البنك المصري الخليجي 18.25 18.75

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.30 18.55

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.38 18.75

البنك اﻷهلي المصري 18.15 18.40

البنك اﻷهلي اليوناني 18.20 18.50

المصرف المتحد 18.30 18.45

بنك الإسكندرية 18.20 18.45

بنك البركة مصر 18.39 18.74

بنك التعمير والإسكان. 18.25 18.70

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.25 18.55

بنك القاهرة 18.15 18.40

بنك بلوم مصر 18.15 18.50

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.20 18.75

بنك قناة السويس 18.20 18.45

بنك مصر 18.15 18.40

بنك مصر إيران للتنمية 18.30 18.75

كريدي أجريكول مصر 18.25 18.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.35 18.75

شبكةعيونالإخبارية

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