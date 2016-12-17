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أسوأ مكياجات النجمات العرب للعام 2016، بالصور

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السبت 17-12-2016 19:12

تعرف النجمات العرب بحبهن للمكياج على اختلاف أشكاله، وغالباً ما يجرّبن أجدد الصيحات والابتكارات من المكياج الناعم بالألوان الترابية إلى المكياج الجريء بألوان الغليتر. إضافة إلى تطبيق طرق جديدة في رسم الأي لاينر وتكبير العين. حتى أن المكياج العربي انتشر بكثافة وأصبح موضة معتمدة في كل دول العالم.
ولكن، في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الصور المنشورة على انستقرام، تقع النجمات في فخ " الإطلالة غير الناجحة"، ولا سيما بالمكياج الذي إما يبرز عيوب الوجه أو يشوّه النجمة.

حيل الدمية المدهشة لتكبير العين والنتائج صادمة
في جولة جمالية على صور النجمات العرب على انستقرام لعام 2016، جمعنا لك أسوأ 10 مكياجات لنجمات اشتهرن بإطلالاتهن الجميلة:
أحلام: تحاول التدقيق بصورها قبل نشرها على انستقرام، وهي غالباً ما تعترف بغرورها وثقتها بجمالها. لكن هذا المكياج مع الرموش المستعارة على الجفن السفلي جعل عينيها تبدوان كبيرتين إلى درجة غير طبيعية.
يارا: اشتهرت بالمكياج الطبيعي الذي يبرز نعومتها وأنوثتها وعرفت بالمكياج الرومنسي. إلا أن جرأتها في تطبيق أحمر الشفاه الأحمر الداكن لم تكن موفقة، ولا سيما مع الكحل الأسود داخل الجفن السفلي الذي جعل عينيها تبدوان أصغر بكثير.
نادين نجيم: تتميز هذه النجمة بجمال عينيها إذ يكفيها أن تضع الأي لاينر والقليل من الماسكرا حتى تبرز جمالها بشكل لافت. إلا أن مكياجها في مسلسل رمضان للعام 2016 مع النمش على الوجه والشعر البني أفقدها جاذبيتها.
نادين الراسي: تعرف بجرأتها في اعتماد أجدد الصيحات و أغرب المكياجات. لكن بعض الإطلالات لا تناسبها، ولا سيما مع هذا المكياج الداكن والشفاه البرتقالية.
اليسا: اعتمدت خدعة تكبير العين مع الرموش المستعارة والكحل الأبيض داخل الجفن السفلي والأي لاينر الذي يسحب العين نحو الخارج. وعلى الرغم من أن هذا المكياج جميل وناجح إلا أننا نفضلها بالمكياج السموكي الذي أصبح جزءاً من شخصية اليسا.
أنغام: أطلت بمكياج قوي جداً في حفل تكريم " نورت " لكن الجرأة في تطبيق الظلال الداكنة مع أحمر الشفاه البرتقالي أفقدتها إطلالتها الطبيعية.
ميريام فارس: بالرغم من أن عينيها صغيرتان إلا أنها تدرك كيفية تطبيق المكياج المناسب لهما. لكن في هذا المكياج الذي اعتمدته في حفل زفاف بدت عيناها غير متوازيتين، بسبب الإفراط في استخدام الرموش المستعارة.
عبد الوهاب: نفضلها بمكياج العيون السموكي الذي يكبر عينيها، إلا أن الكحل الأسود فقط داخل الجفن السفلي لا يناسبها أبداً.
حليمة بولند: بدت العدسات اللاصقة مع هذا المكياج السموكي القوي وكأنها ستسقط من عينيها.
شذى حسون: غالباً ما كانت تعتمد مكياجاً يخفي شكل أنفها ويكبر عينيها إلا أن هذه الإطلالة لم تكن ناجحة.

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سيدتي

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