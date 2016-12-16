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نقيب عام الجزارين… ارتفاع أسعار اللحوم إلى ١٣٠ جنيها

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نقيب عام الجزارين… ارتفاع أسعار اللحوم إلى ١٣٠ جنيها نقيب عام الجزارين… ارتفاع أسعار اللحوم إلى ١٣٠ جنيها

استمرار لفوبيا ارتفاع الأسعار، السلع الغذائية والدواجن والأسماك واللحوم الحيوانية، دون تفسير مُجدي فهناك تفسير أن سبب الارتفاع هو تعويم الجنيه وانخفاض قيمته مقابل الدولار  وتفسير آخر أن جشع التجار وضعف رقابة على التجار هو السبب الرئيسي.

ونجد  يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، يوضح سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى 130جنيها  هو النقص الكبير في الثروة الحيوانية وأن المربين للماشية أصبحوا على وشك الإفلاس ولايمتلكون  أي رءوس حيوانية فضلا على مزارع وزراعة الزراعة التي يبلغ مساحتها أكثر من ٦٠٠ ألف فدان وهي مزارع حيوانية متكاملة لا يتم الاستفادة منها وخالية أيضا من الماشية.

وطرحالبسومي، حلول عدة لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم منها إعادة فتح مزارع وزارة الزراعة لتربية الماشية فضلا عن دعم الأعلاف والتأمين على ماشية الفلاحين والمربين وأخيرا فرض عقوبات صارمة لمنع ذبح الإناث والبتلو.

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