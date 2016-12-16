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أسعار الأسمدة واليوريا والنترات بعد زيادة 50% تأثرا بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار

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أسعار الأسمدة واليوريا والنترات بعد زيادة 50% تأثرا بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أسعار الأسمدة واليوريا والنترات بعد زيادة 50% تأثرا بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار

قامت وزارة الزراعة برفع الأسمدة بنسبة 50% خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد استمرار ارتفاع الأمريكي مقابل تعويم الجنيه المصري، حيث وافقت الزراعة على رفع سعر الأسمدة في إلى 3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه، وذلك بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ18 جنيه.

وأكدت وزارة الزراعة أنه سيتم تطبيق قرار زيادة أسعار الأسمدة والعمل به فورا، على أن تكون فروق الأسعار لصالح الصناديق الخاصة التابعة للجمعيات الزراعية، وذلك لدعم خسائر الجمعيات لفروق نقل الأسمدة، وفوائد البنوك، هذا وقد تم وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة لحصر الكميات الموجودة بالجمعيات منعا للتلاعب في الأسعار.

كما وصل سعر شيكارة اليوريا إلى 150 جنيه، فيما بلغ سعر شيكارة النترات 145 جنيه للمزارع، وسيتم البدء فعليا في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق ربح مناسب للفلاح.

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