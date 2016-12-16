أجمل اطلالات جيسيكا قهواتي بتوقيع ايلي صعب

عرضت هذا الأسبوع الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف مواهب الأزياء "بروجيكت رانواي" Project Runway ، وخلال الحلقات، شهدنا مقدمة البرنامج الجميلة "جيسيكا قهواتي" وقد تألقت في تصاميم مميزة ومتنوعة حملت جميعها توقيع مصمم الأزياء المبدع "ايلي صعب" Elie Saab.

تنوعت خيارات "جيسيكا قهواتي" خلال البرنامج بشكل كبير، إذ اختارت في حلقات معينة تصاميم الفساتين القصيرة، وفي حلقات أُخرى، تصاميم الجمبسوت العصرية، كما فساتين السهرة الماكسي.

أما بالنسبة للألوان، فقد ركزت "جيسيكا" في خياراتها على الألوان الشتوية الغنية، مثل الأحمر القاني، الأخضر الداكن، الأزرق، و الأسود طبعاً، وأغلب التصاميم التي اختارتها كانت مصنوعة من قماش الدانتيل المرهف أو من قماش التول أو الكريب.

وبعد انتهاء برنامج "بروجيكت رانواي" Project Runway ،جمعنا لك بالصور أبرز إطلالات "جيسيكا قهواتي" من تصاميم "ايلي صعب" Elie Saab، شاهديها واختاري الإطلالة المفضلة بالنسبة لك.