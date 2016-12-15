كريستيان لوبوتان يعيش اجواء احتفالات العام الجديد

بيروت - سيدتي نت

يقدم كريستيان لوبوتان خلال موسم احتفالات العام الجديد " صانع الاحذية و النجوم المسروقة " والتي هي اطار خيالي اختاره المصمم الشهير، حيث سيقدم من خلاله اثنين من اجمل ابتكاراته التي سوف نراها داخل مجموعته لربيع و صيف ٢٠١٧ لتعبر عن شغف لوبوتان بإظهار أنوثة المراة فى أعماله .

قصة " صانع الاحذية و النجوم المسروقة " تحكي حكاية صانع للاحذية يستقى إلهامه فى الابتكار من العالم المحيط به، فقدم لوبوتان الموديل Gravitanita الذي ظهر بكعب 70 ملليمتر و كعب 100 ملليمتر و ايضا بكعب مسطح وتم تطريزه على شكل نجوم تتلألأ بفضل الفصوص والكريستالات البراقة التي نفذت فوق قماش القطيفة الفاخر Veau Velour، بالإضافة إلى الشنطة ShoePeaks من طراز ال Clutch التي تاتي بلونين هما الأسود اللاكيه المعدني، والذهبي المعدني اللميع، ودخل في تصميمها النعل الأحمر المنفذ على جانبي الشنطة.

سوف نرى احتفالية " صانع الاحذية و النجوم المسروقة " حول العالم مع اقتراب موعد الاحتفالات، فسيتم تزيين واجهات بعض المحلات بشخصيات خيالية تعكس تلك القصة.