اكتشفي مجموعة "المجوهرات الفاخرة" من دار "معوّض"

دار "معوّض" تسعى بشكل دائم الى تقديم أجمل تصاميم المجوهرات بمختلف أنواعها، العصرية منها والكلاسيكية، وعندما يتعلّق الأمر بالفخامة، تُثبت دار "معوّض" Mouawad أنه لا مجال للمساومة على الإطلاق. ومن هذا المنطلق، تسبر الدار أغوارًا جديدة من الحرفية عبر تصميم مجوهرات فريدة ضمن مجموعة "المجوهرات الفاخرة". وتولّد كل قطعة من هذه المجموعة الفريدة في ناظرها شعورًا من الإعجاب والعاطفة، وتتميّز بكونها تفوق غيرها جمالًا وإشراقًا، مع ابتعادها عن صيحات الموضة المتغيرة بفضل تصاميمها الخالدة.

وتضمّ مجموعة "المجوهرات الفاخرة" ابتكارات ألماسية متناغمة من قلادات وأساور وأقراط وخواتم رُصعت بأجود أنواع الألماس والأحجار الكريمة، وتجمع تصاميمُها الأنيقة زخارف تتراوح بين البساطة الكلاسيكية والفخامة الرائعة. ومن خلال مجموعة "المجوهرات الفاخرة" تقدّم دار "معوّض" Mouawad لكل امرأة فرصة اختيار المتمّم الأمثل لجمالها.

وتبتكر دار "معوّض" Mouawad منذ أكثر من عقد من الزمن مجوهرات بجمال لا مثيل له، تزيّن إطلالات أفراد العائلات الملكية والمشاهير وجامعي التحف الفريدة. أما الطلب عليها فشديد بفضل براعة تصميمها وجودتها المذهلة ورهافتها التي تحبس الأنفاس. وقد أصبحت دار معوّض اليوم علامة تجارية مشهورة عالميًّا تواصل إرساء توجهات الموضة وجذب قلوب الأجيال إليها، مع أساليب ودرجات ألوان وتصاميم أصبحت جزءًا أساسيًّا وعزيزًا في أغلى أوقات الحياة وأكثرها ثباتًا في الذاكرة.