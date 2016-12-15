مناورات بحرية "عراقية-إيرانية" بمياه الخليج وشط العرب

(أ ش أ)

أجرى العراق وإيران مناورات بحرية فى مياه الخليج وشط العرب ،اليوم الخميس، بمشاركة قوات من خفر السواحل فى البلدين، بهدف التدريب على عمليات الإنقاذ والتصدى للقرصنة البحرية وتهريب البضائع والمخدرات.

وقال قائد حرس الحدود العراقى العميد حامد عبدالله الحسيني، فى تصريح صحفي، إن التعاون بين العراق وإيران ضرورة لتأمين الحدود وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، معربا عن أمله فى أن تثمر جهود البلدين فى الحد من ظاهرة تهريب السلع والمخدرات.

من جانبه، ذكر قائد حرس الحدود الايرانى العميد قاسم رضايى أن الهدف من إجراء المناورات رفع قدرات الجانبين فى عمليات مكافحة التهريب والقرصنة البحرية.

من جهة أخري، صدت قوات"الحشد الشعبي" هجوما لتنظيم(داعش) الإرهابى بالمحور الغرب لعمليات تحرير الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.. وذكر إعلام الحشد الشعبى أن القوات دمرت اربع سيارات مفخخة وقتلت تسعة من مسلحى داعش وجرافة بقصفها بصواريخ "كورنيت" فى تلعفر غرب محافظة نينوي.

وأشارت مصادر محلية عراقية إلى أن داعش كلف العناصر الأجنبية بالتنظيم بتولى مهام النقاط الأمنية "سيطرات" فى الجانب الأيمن غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.