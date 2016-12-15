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ظهور أقراص جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

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ظهور أقراص جديدة لعلاج سرطان البروستاتا ظهور أقراص جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

>كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى سكرتير عام المؤتمر الدولى الأول للمصريين فى الخارج فى مجال الأورام ،تحت شعار " تبادل الخبرات " فى محاضرة لها عن أورام البروستاتا خاصة فى المراحل المتقدمة بعد تلقى العلاج الأولى، عن ظهور مجموعة حديثة من العقاقير والتى يكون معظمها عبارة عن أقراص بسيطة يتلقاها المريض.

 

وقالت: أثبتت الدراسات فائدتها فى استجابة المرضى للعلاج لفترات طويلة تمتد لسنوات عديدة مع عدم وجود آثار جانبية تعيق حياتهم الطبيعية مثل مجموعة انزلوداميد و"ابريترون اسيتيت" وغيرها من الأدوية المثيلة، بالإضافة إلى ظهور جيل جديد من الأدوية المناعية لعلاج هؤلاء المرضى مثل عقار" سيبيلو سيل "وكلها أسماء علمية .

 

وأوضحت أن هذا العقار أثبت كفاءة عالية ،وهو متداول بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأن التحدى يكمن فى ارتفاع أثمان هذه الأدوية مما لا يجعلها فى متناول جميع المرضى ليس فى فقط ،ولكم أيضا فى الدول الأوروبية وأمريكا، مما يتطلب التفاوض مع الشركات المنتجة لتخفيض هذه الأدوية خاصة بالنسبة للدول النامية ،حتى يمكن وصولها لكل مريض.

 

 


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