هيئة الاستثمار: تأسيس 196 شركة بـ225.6 مليون جنيه الأسبوع الجارى

أعلنت الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس 196 شركة جديدة، طبقاً لقوانين الاستثمار المصرية خلال الأسبوع الجارى ، وذلك بإجمالى رأس مال 225.6 مليون جنيه.

وقالت الهئية العامة للاستثمار، فى تقرير حصاد الاستثمار الأسبوعي ، إن الشركات ستوفر ضمن خطتها الاستثمارية 2308 فرصة عمل للشباب المصرى، منها 1803 فرصة عمل حرفية، حيث بلغ رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات 170.2 مليون جنيه، ورأس المال الأجنبى 30 مليون جنيه بينما مثل رأس المال العربى الباقى.

وأضافت الهيئة فى التقرير الأسبوعى، أن هذه الشركات تعمل فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أنه تم إنهاء إجراءات البت فى العديد من الأراضى.