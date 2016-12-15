أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة الاستثمار: تأسيس 196 شركة بـ225.6 مليون جنيه الأسبوع الجارى

Google+ Print
هيئة الاستثمار: تأسيس 196 شركة بـ225.6 مليون جنيه الأسبوع الجارى هيئة الاستثمار: تأسيس 196 شركة بـ225.6 مليون جنيه الأسبوع الجارى

أعلنت الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس 196 شركة جديدة، طبقاً لقوانين الاستثمار المصرية خلال الأسبوع الجارى ، وذلك بإجمالى رأس مال 225.6 مليون  جنيه.

  

وقالت الهئية العامة للاستثمار،  فى تقرير حصاد الاستثمار الأسبوعي ، إن الشركات ستوفر ضمن خطتها الاستثمارية  2308 فرصة عمل للشباب المصرى، منها   1803 فرصة عمل حرفية، حيث بلغ رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات 170.2 مليون جنيه، ورأس المال الأجنبى 30  مليون جنيه بينما مثل رأس المال العربى الباقى. 

 

وأضافت الهيئة فى التقرير الأسبوعى، أن هذه الشركات تعمل فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أنه تم إنهاء إجراءات البت فى  العديد من الأراضى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365