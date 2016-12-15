أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 15 / 12 / 2016.. باسم مرسى يرحب بالتجديد

كتب أحمد توفيق

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة فى مقدمتها ترحيب باسم مرسى مهاجم الفريق بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بمباراة الاتحاد السكندرى مساء السبت بالدورى.

يعقد أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك جلسة خاصة مع مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة فى حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة، لحسم مساءلة رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل بشكل نهائى بعدما أخطر اللاعب الجهاز الفنى بتمسكه بالرحيل مقابل التنازل عن مستحقاته المالية بالكامل لدى النادى والبالغة مليون و500 ألف جنيه .

رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة خوض مباراة مصر المقاصة، المؤجلة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، بدلاً من مباراة القمة أمام النادى الأهلى، يوم 29 ديسمبر الجارى.

تقدم مسئولو اتحاد الكرة باقتراح لنادى الزمالك، يتضمن إقامة مباراة الفريق الأبيض فى دور الـ32 بمسابقة كأس مصر يوم 29 ديسمبر الجارى، حال تأجيل مباراة القمة أمام النادى الأهلى، المقرر لها فى اليوم نفسه.

يواصل محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك عن فريقه فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم السبت فى الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تغيب عن التدريبات خلال الفترة الماضية لظروف مرض والدته.

كشف باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك، لبعض المقربين منه، أنه يدرس بجدية تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى لمدة موسمين قادمين، بعد مفاتحته فى مسألة التجديد من جانب مسئولى النادى.

واصل الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك، الخضوع لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى لفريقه اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل ضمن الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ينضم محمد مسعد صانع ألعاب نادى الزمالك، لتدريبات فريقه الجماعية يوم الأحد المقبل بعد خضوع اللاعب لكشف طبى منذ أيام أثبت شفاءه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، خوض فريقه غدا الجمعة مرانه الأخير بملعب حلمى زامورا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالأسبوع الـ16 للدورى بعد غد السبت.

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الكروى عقب انتهاء المران الجماعى اليوم الخميس، لحسم ملف اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى.