الأهلي يتلقى عرضًا من شركة هولندية لتطوير قطاع الناشئين

كتب محمد عراقى

قال محمود طاهر رئيس الأهلى إن الجلسة التى جمعته بالهولندى مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالنادى، فى حضور الثنائى طه إسماعيل وأنور سلامة، عضوا لجنة الكرة، كانت لمناقشة عرضًا من شركة هولندية لتطوير قطاع الناشئين.

وتابع رئيس الأهلي أن إحدى الشركات الهولندية المتخصصة فى قطاعات الناشئين عرضت على الأهلى تطوير قطاع الناشئين بأحدث الأساليب العلمية والتدريبية على صعيد العنصر البشرى أو أدوات التدريب.

وأضاف محمود طاهر أن المجلس وجه الدعوة للشركة للحضور إلى النادى لمناقشة العرض، مشيرًا إلى أن المجلس سيقوم بدارسة العرض من كل الجوانب واتخاذ القرار الذى يناسب مصلحة النادي.

وأوضح رئيس الأهلى ان عرض الشركة الهولندية والتى يعمل بها ليندمان يتضمن تطوير القطاع من مرحلة 9 أعوام إلى 19 عامًا، لافتًا إلى أن العرض يتضمن أيضا تطوير كفاءة المدربين وكيفية اختيار اللاعبين للانضمام للقطاع.‎