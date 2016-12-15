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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/12/2016.. الأهلي يصل نهائى أفريقيا للسلة

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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/12/2016.. الأهلي يصل نهائى أفريقيا للسلة أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/12/2016.. الأهلي يصل نهائى أفريقيا للسلة

>كتب محمد عراقى

شهدت الرياضة المصرية اليوم، العديد من الأخبار الهامة، والتى كان أبرزها صعود فريق كرة السلة بالأهلي للمباراة النهائية فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى.

بالصور.. الأهلى يفوز على كانو بيلارز النيجيرى ويتأهل لنهائى أفريقيا للسلة

نجح فريق سلة الأهلى بقيادة طارق خيرى المدير الفنى، فى التأهل إلى الدور النهائى من البطولة الأفريقية لكرة السلة والتى تستضيفها القلعة الحمراء، بعد فوزه على كانو بيلارز النيجيرى بنصف نهائى البطولة بنتيجة 65/71 وذلك لأول مرة فى تاريخه.

سموحة يقرر تجميد مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات

قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، تجميد مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول بالنادى لحين تحسن المستوى بما يليق بسمعة واسم الفريق.

الزمالك يواجه الأولمبى فى دور الـ32 بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ، التى أقيمت منذ قليل باتحاد الكرة، عن مواجهة فريق الزمالك نظيره الأولمبى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الأهلى يواجه الألومنيوم فى دور الـ32 لكأس مصر

أوقعت القرعة النادى الأهلى فى مواجهة فريق الألومنيوم فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

الزمالك يرفض رحيل أيمن حفنى نهائيًا

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك مبدأ رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق بعد الأنباء، التى ترددت عن تلقى اللاعب عروضًا من أندية خليجية خلال الوقت الحالى.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع صانع ألعاب بتروجت

كشف مصدر داخل النادى الأهلى حقيقة مفاوضات ناديه مع الإثيوبى شيملس بيكلى صانع ألعاب بتروجت من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الهجوم الأحمر.

واعترف المصدر بوجود مفاوضات فى وقت سابق مع اللاعب الإثيوبى، إلا أنه أكد أن هناك صعوبة فى ضم اللاعب بالوقت الحالى، حيث إن الأقرب التعاقد مع مهاجم أجنبى أو لاعب محلى إما فى مركز الجناح أو فى مركز المساك.

جنش يطلب المساواة بالشناوى لتجديد عقده فى الزمالك

طالب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالمساواة بأحمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى المقابل المادى بعقده الجديد مع النادى.

الأهلى يضع بدائل لحسام غالى فى الموسم الجديد

بدأ مسئولو النادى الأهلى فى وضع تصور لمستقبل خط الوسط بالموسم الجديد، تحسبًا لإعلان حسام غالى قائد الفريق ومايسترو الوسط الأحمر الاعتزال أو الرحيل لأحد الأندية الخارجية، التى طلبت ضمه بعد انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

الأهلى يتلقى عرضًا من شركة هولندية لتطوير قطاع الناشئين

قال محمود طاهر رئيس الأهلى إن الجلسة التى جمعته بالهولندى مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالنادى، فى حضور الثنائى طه إسماعيل وأنور سلامة، عضوا لجنة الكرة، كانت لمناقشة عرض من شركة هولندية لتطوير قطاع الناشئين.


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