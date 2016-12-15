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محقق بحوادث الطيران: إبلاغ النيابة بعد وجود شبهة جنائية بحادث الطائرة المنكوبة

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محقق بحوادث الطيران: إبلاغ النيابة بعد وجود شبهة جنائية بحادث الطائرة المنكوبة محقق بحوادث الطيران: إبلاغ النيابة بعد وجود شبهة جنائية بحادث الطائرة المنكوبة

>كتب عامر مصطفى

قال الطيار هانى جلال، المحقق الدولى فى الطيران، إن اللجنة المصرية التى تحقق فى واقعة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا بالبحر المتوسط، بها جانب من الخبراء الفرنسيين أيضا، لافتا إلى أن الإعلان الاخير لم يؤكد أن ما تم التصريح به هو النتائج النهائية للتحقيق، حيث خطوات التحقيق كثيرة والطب الشرعى الخطوة الخامسة بها، وكان هناك خطوات أخرى سابقة منها تحليل الصندوق الأسود.

 

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج ممكن المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن تقرير الطب الشرعى أكد المعلومة التى تم أخذها من الصندوق الأسود بعد تفريغه، وبالتالى هناك استكمال للتحقيقات، مشيرا إلى أن القانون الدولى يلزم بإبلاغ النيابة حال وجود شبهة جنائية، واللجنة تكمل عملها كما هى والطب الشرعى الخطوة الأخيرة، وسيتم كتابة نتيجة التحقيق كاملة وإخطار النيابة به.


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مصر 365

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