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"صيادلة الإسكندرية" تطالب بتطبيق الاسم العلمى للأدوية لترشيد أسعار الدواء

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"صيادلة الإسكندرية" تطالب بتطبيق الاسم العلمى للأدوية لترشيد أسعار الدواء "صيادلة الإسكندرية" تطالب بتطبيق الاسم العلمى للأدوية لترشيد أسعار الدواء

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أوصى مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، خلال اجتماعه لمناقشة قضايا الدواء، بضرورة تطبيق الأسم العلمى للأدوية للحد من الأصناف الدعائية للشركات، مما يؤدى إلى ترشيد الدواء، والعودة الى تشجيع تصنيع المواد الخام محليا وإحياء نشاط شركة النصر للكيماويات فى انتاج الخامات الدوائية.

 

كما طالب مجلس النقابة الصيادلة فى بيان اليوم، بإنشاء الهيئة العليا للدواء بحيث يعطى لها كل الصلاحيات ويؤدى إلى رفع مستوى الدواء وزيادة الصادرات والعملة الصعبة وتقليل الواردات، والدعوة إلى توسيع مظلة التأمين الصحى الشامل على أنحاء الجمهورية، وبالتالى يتم دعم الدواء للمواطنين، والدعوة إلى مراجعة عقود الشركات الأجنبية بشرط ملزم للشركات وهو تصنيع بعض المواد الداخلة فى منتجاتها.

 

ودعا مجلس النقابة، إلى توفير الدولار بسعر مناسب لشركات الدواء لمدة ستة أشهر إلى أن يستقر فى السوق حتى لا يزيد سعر الدواء، والدعوة لمراجعة أسعار الترسية للشركات الموردة للتأمين الصحى وتصحيحها لصالح الشركات ووزارة الصحة لتجنب خسائر الشركات حتى تستمر فى الانتاج، وتقديم طلب لرئيس مصلحة الضرائب بفصل الدواء عن المستلزمات فى التسجيل لضريبة القيمة المضافة ورفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية، بفصل الدواء فى تسجيل الضريبة المضافة.

 


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