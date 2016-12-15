أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

سموحة يصطحب 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

Google+ Print
سموحة يصطحب 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش سموحة يصطحب 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

>كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

اصطحب الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حلمى طولان 20 لاعبًا فى معسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ السبت ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

 

 

المهدى سليمان، محمد أبو جبل، أحمد يحيى، أيمن أشرف، السيد فريد، رجب بكار، خالد سطوحى، باترك بانو، أحمد حمص، عمرو المنوفى، أحمد نبيل مانجا، أحمد رءوف، أحمد حسن مكى، حسام باولو، وأحمد تمساح، عمر سعد، ياسر إبراهيم، نصر رمضان، إسلام محارب، محمود السيد.

 

يحتل فريق سموحة المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 27 نقطة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365