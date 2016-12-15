سموحة يصطحب 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

اصطحب الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حلمى طولان 20 لاعبًا فى معسكر القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ السبت ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

المهدى سليمان، محمد أبو جبل، أحمد يحيى، أيمن أشرف، السيد فريد، رجب بكار، خالد سطوحى، باترك بانو، أحمد حمص، عمرو المنوفى، أحمد نبيل مانجا، أحمد رءوف، أحمد حسن مكى، حسام باولو، وأحمد تمساح، عمر سعد، ياسر إبراهيم، نصر رمضان، إسلام محارب، محمود السيد.

يحتل فريق سموحة المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 27 نقطة.