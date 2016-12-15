عمرو السولية يقترب من العودة لمران الأهلي بعد التئام مزق الخلفية

كتب رمضان حسن

أجرى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادى الأهلى خلال الساعات الماضية أشعة رنين مغناطيسى أثبتت التئام الإصابة التى لحقت به فى وقت سابق وأبعدته عن مباريات الأحمر بالدورى وهى تمزق فى العضلة الخلفية، وسيبدأ اللاعب بناءً على هذه النتيجة فى تنفيذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى استعدادًا للعودة تدريجيًا للمشاركة فى المران الجماعى خلال الأيام المقبلة.

عمرو السولية تعرض للإصابة فى مواجهة طلائع الجيش

وتعرض عمرو السولية للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مواجهة طلائع الجيش فى بطولة الدورى، والتى فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية دون رد وذلك بعد أن شعر بالإصابة فى الدقائق الأولى من المباراة ليتم وقتها استبداله، وبدأ اللاعب يوم الجمعة الماضى تدريبات الجرى حول الملعب لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.

عمرو السولية يُحقن بالبلازما

وحصل عمرو السولية فى وقت سابق على حقنة بلازما ما أجبره على الحصول على راحة تامة من التدريبات الاستشفائية.

عمرو السولية يخسر حلم الانضمام للفراعنة بأمم أفريقيا

وتضاءلت فرصة عمرو السولية فى الانضمام للفراعنة قبل السفر للجابون من أجل المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل، وكان السولية يقاتل فى المباريات الأخيرة للأهلى من أجل الدخول ضمن اهتمامات هيكتوبر كوبر مدرب المنتخب الوطنى لكن الإصابة ستبعده تمامًا.