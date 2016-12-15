غدا.. الفنان صلاح عبدالله ضيف ياسمين سعيد بـ«الجمعة في مصر» على MBC

كتبت- إنجي لطفي

يحل الفنان صلاح عبدالله غدًا الجمعة ضيفًا على برنامج “الجمعة في مصر” والذي تقدمه الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد على قناة mbc مصر.

ويتحدث صلاح عبدالله عن كثير من الأمور بينها أعماله رمضان المقبل ورؤيته عن الوضع السياسي الحالي بالإضافة إلى علاقته بالراحل الفنان أحمد راتب.

برنامج “الجمعة في مصر”، يعرض كل جمعة على قناة MBC #مصر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى تقارير مصورة وعدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.