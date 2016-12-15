أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

شيماء مصطفى

ما زال سعر الحديد المسلح محافظا على وضعه وثابت ولم يتأثر بارتفاع سعر الدولار في حين انخفض سعر الاسمنت على مدى الايام الخمسة الماضية ليكون إجمالي الانخفاض 23 جنيه.

ونقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:



متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري

حديد عز : 9300 جنية.

حديد الدخيلة : 9300 جنية

حديد بشاى : 9200 جنية.

حديد العتال : 9100 جنية.

حديد عطية : 9200 جنية.

حديد سرحان : 9200 جنيه

حديد الكومى : 9250 جنيه

حديد المصريين : 9250 جنية

حديد المعادى : 9150 جنيه

حديد العشرى : 9200 جنيه.

حديد الجيوشى : 9100 جنية

حديد اكتوبر : 9150 جنية.

حديد الجارحى : 9150 جنية.

حديد الوطنية : 9150 جنية.

حديد اركو : 9000 جنية.

حديد قوطة : 9250 جنية.



متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري

انخفضت أسعار الاسمنت اليوم ليصبح المبلغ الكلى فى التراجع منذ أمس إلى الآن 23 جنيه ، مع ملاحظة ايضاً بقاء بعض الأسعار كما هي دون تغير.

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح : 740 جنية.

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر : 723 جنية.

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 733 جنية.

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 743 جنية.

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 730 جنية.

اسمنت النهضة منتج الصخرة : 738 جنية.

اسمنت وادى النيل منتج المصرى : 735 جنية.

لافارج للاسمنت منتج المخصوص : 795 جنية.

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 730 جنية.

اسمنت العريش منتج العسكرى : 728 جنية.

اسمنت سيناء منتج سيناء : 728 جنية.

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر : 745 جنية.

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران : 730 جنية.

السويس للاسمنت منتج السويس : 740 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 740 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو ” 703 جنية.

اسمنت حلوان منتج حلوان : 740 جنية.

اسمنت شورى منتج شورى : 728 جنية.

مصر بنى سويف : 770 جنية.

السويدى : 733 جنية.

جنوب الوادى : 735 جنية.

بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة : 730 جنية.

هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع اسعار التعامل فى سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هى اسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.

شبكةعيونالإخبارية

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