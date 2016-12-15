للمحجبات: نصائح لاختيار لون احمر الشفاه المناسب لك

على الرغم من سهولة تطبيق أحمر الشفاه، تبقى مسألة اعتماده مقلقة بالنسبة للسيدات؛ بسبب دقة الاختيار المطلوبة لانتقاء اللون المناسب للبشرة. فأي خطأ في الخيار المعتمد قد يسبب بهتاناً للبشرة أو يظهر اصفرار الأسنان أو أي شائبة ما في الوجه.

اليوم، سنساعدك على إنهاء هذا الأمر وسنسهم من خلال بعض النصائح في تصحيح خياراتك ، بحيث نطلب منك الالتزام في حال كنت من ذوات :

البشرة الفاتحة

اللون البرقوقي (الخوخي )والأحمر الداكن.

البيج المائل للوردي

تجنبي : الأحمر والدرجات الباهتة جداً من البيج

البشرة القمحية

الأحمر الدافئ، الوردي الغني والدافئ، والبني.

ابتعدي عن الدرجات الزاهية أو الفاتحة من الوردي ودرجات البرتقالي والبيج.

البشرة السمراء

الفوشيا الداكن والأحمر.

تجنبي:درجات الباستيل الهادئة، الوردي والبيج الباهت .