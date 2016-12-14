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بالصور.. ضبط 7 أطنان سكر تموينى داخل مركز تعبئة غير مرخص بقوص جنوب قنا

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بالصور.. ضبط 7 أطنان سكر تموينى داخل مركز تعبئة غير مرخص بقوص جنوب قنا بالصور.. ضبط 7 أطنان سكر تموينى داخل مركز تعبئة غير مرخص بقوص جنوب قنا

>قنا - هند المغربى

تحقق نيابة مركز قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد همام فى ضبط 7 أطنان سكر تموينى مدعم محظور بيعه، داخل مركز تعبئة غير مرخص، بتهمة التلاعب ونقص فى الأوزان، وحبس سلع عن التداول بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

 

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد بتمكن مباحث برئاسة المقدم تامر الحفناوى وإشراف عميد عصام خضرى رئيس المباحث، من ضبط 7 أطنان سكر تموينى ناقص فى الأوزان وغير مثبت بالدفاتر داخل مركز تعبئة غير مرخص له بمدينة قوص، واتهام مصطفى ع م 36 سنة صاحب المركز بالتصرف فى الكمية، والتلاعب فى أوزانها، واتهام هانى ج ع 35 سنة، مدير فرع الشركة المصرية بعدم إثبات الكمية بالدفاتر، وذلك تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على الكمية وتولت النيابة التحقيقات .

 

 

 

 


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مصر 365

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