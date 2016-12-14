أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 12 / 2016

كتب حسام الحاج

شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الأربعاء، 14/ 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها كشف الأهلى موقفه من التجديد لـ"غالى ومتعب" وتأجيل القمة والاستبدال.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الوقت غير مناسب للحديث عن تجديد ثنائى الفريق حسام غالى وعماد متعب، موضحاً أن الجميع يُركّز حالياً فى مباراة المصرى المهمة، المُقرر لها الأحد المقلب فى برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى ثم الزمالك يوم 29 ديسمبر فى ختام منافسات الدور الأول.

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر إقالة عادل طعيمة مدير قطاع الناشئين خلال اجتماع المجلس المنعقد حاليًا بمقر النادى بالجزيرة

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع مهاب ياسر صانع ألعاب نجوم المستقبل والذى يبلغ من العمر 19 عامًا، لمدة 5 أعوام من أجل تدعيم صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة

أعرب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن أمانيه لإقامة ماراثون زايد الخيرى بشكل سنوى فى مصر، مشيرًا إلى أن جميع فئات المجتمع المصرى من مجلس الوزراء ومجلس النواب والفن والرياضيين مهتمين بإقامة الماراثون فى مصر.

كشف هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن دخول القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية فى مفاوضات مع الإنجليزى ستيوارد المحامى الخاص بالغانى جونيو أجوجو لتسوية مستحقاته لدى النادى

فاجأ حسين ياسر المحمدى لاعب نادى الزمالك الأسبق مسئولى القلعة البيضاء بتقديمه شكوى جديدة ضد النادى تمت مناقشتها أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم بالأمس مع شكوى الغانى جونيور أجوجو.

أخطر هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اتحاد الكرة بوصوله القاهرة قادمًا من إسبانيا بعد غدٍ الجمعة بدلاً من غدٍ الخميس كما كان مقررًا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب مباراة غانا التى انتهت بفوز مصر 2-0، وأرجع ذلك إلى ظروف الطيران حيث سيستقل الطائرة مساء غدٍ الخميس على أن يصل القاهرة الجمعة.

استقر اتحاد الكرة على رحيل لجنة التظلمات برئاسة المستشار ضياء الدرجلى، على أن يتم اختيار لجنة جديدة على هامش الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الجبلاية المقرر لها 23 ديسمبر الجارى

حدد اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، السماح لـ50 فردً لكل نادٍ فى لقاء الأهلى والمصرى يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ15 للدورى باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية

رفض مسئولو الترجى التونسى طلب نظيره الأهلى الخاص بالتعاقد مع طه الخنيسى مهاجم الفريق التونسى بداية من شهر يناير المقبل .

أرسل نادى الزمالك، خلال الساعات الأخيرة خطابا رسميا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بأن النادى حاول إرسال مستحقات الغانى أجوجو مهاجم القلعة البيضاء الأسبق، فى 5 ديسمبر الجارى، إلا أنه حصل على رفض من البنك بسبب الحجز على أرصدة النادى.

تعقد وزارة الرياضة مساء اليوم الأربعاء فى تمام السابعة مساء المؤتمر الصحفى للإعلان عن الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيرى العالمى والذى تستضيفه مصر للمرة الثالثة على التوالى يوم الجمعة المقبل لدعم مرضى الكبد الوبائى