استشارى أمراض صدرية: سكان شبرا الخيمة وحلوان أكثر عرضة لسرطان الرئة

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

قال الدكتور مصطفى شوقى استشاري أمراض الصدر والحساسية والرعاية المركزة بمستشفى عين شَمْس التخصصى، أنه فى الأعوام الماضيه انتشر معدل الإصابة بأورام الرئة، والسبب أن الرئتين والشعب الهوائية من أكثر أعضاء الجسم تعرضاً للإصابة بالأورام ، والتى منها النوع الحميد وهذا النوع من الأورام محدود الأضرار وتبلغ نسبته 10- 15 % من أورام الجهاز التنفسي، والنوع الخبيث وغالبية الأورام الرئوية من هذا النوع نسبته تزيد عن 80 % .

وأوضح مصطفى شوقى، هناك علاقة بين انتشار الورم و التدخين خاصة فى حاله سرطان الرئة، حيث أن الأبحاث العلمية والإحصائيات الطبية تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين تدخين السجائر وبين هذا المرض الخبيث والتدخين، وسرطان الرئة يصيب المدخنين بنسبة تزيد ثلاثين مرة عن غير المدخنين ويتناسب معدل الإصابة بهذا الداء تناسباً طردياً مع عدد السجائر المستهلكة يومياً يصيب الرجال خمسة أضعاف إصابته للنساء وعادة يبدأ المرض بعد سن الأربعين في كلا من الجنسين .

وقال الدكتور مصطفى شوقى، العامل الوراثي ووجود الجينات الخاصة بالسرطان تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان خاصة عند وجود تاريخ لسرطان الرئة بالإضافة لعوامل أخرى أهمها التلوث البيئي و خصوصا مع التعرض إلي دخان المصانع و أكثر المرضي هم عمال المصانع التى تتعرض لمادة الاسبستوس و النيكل الكروم، أما عن انتشار أورام الغشاء البِلورى يقول (يوجد منطقتين بالقاهرة معروفين بانتشار هذا النوع من الأورام و هما شبرا الخيمة و حلوان نظرا لزيادة عدد المصانع بهما وهم الأكثر عرضة لسرطان الرئة ؛ والسبب الرئيسي لهذا النوع من الأورام هو التعرض لمدة طويلة وكثيفة لمادة الاسبستوس مثل:

1- صناعة مواسير المياه و المجاري الضخمة

2- صناعة فرامل السيارات

3- صناعة العوازل الحرارية

4- صناعة بناء السفن

والأعراض التى يشتكي منها المريض ؟

وجود نهجان شديد مع المجهود و هو ينتج عادة نتيجة ارتشاح المياه حول الرئتين و أيضاً وجود الام شديدة بالقفص الصدري التي لا تستجيب عادة للمسكنات ؛ بعد ذلك يتم عمل أشعة اكس ثم أشعة مقطعية بالكمبيوتر بعد ذلك يتم سحب المياه و تحليلها و عمل عينة من الغشاء البلوري سواء منظار التجويف الصدرى أو تحت الأشعة المقطعية .

اما عن طرق الوقاية من سرطان الرئة ؟

- فيقول الدكتور مصطفى شوفى انه اولاً التوقف عن التدخين نهائيا

- ثانيا نقل جميع المصانع من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية بعيدة

- ثالثاً استخدام وسائل عدم التعرض للمواد الكيميائية باستخدام الكمامات لعمال المصانع

- رابعاً إتباع نظام غذائي يحتوي علي الفيتامينات و مضادات الأكسدة

- أما بالنسبة للمدخنين عمل أشعة عادية علي الصدر سنويا خصوصا بعد سن ال 40 .