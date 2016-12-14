روتين بسيط وسهل هيخليك تنام أحسن

كتبت نهى طارق

تزدحم حياة كثير من الأشخاص بالعديد من المسئوليات والمهام، التى لا تجعلنا ننام بشكل جيد، هذا النقص فى النوم قد يكون بسبب الهرمونات التى تؤثر على أنماط النوم، وتكشف الدراسات أن التغيرات الهرمونية المفاجئة لدى النساء تحدث بسبب الحيض وانقطاع الطمث والحمل.

يحدث اضطراب النوم بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وهذا يؤدى إلى اليقظة طوال الليل والأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الأرق قد يصبحون مدمنين للحبوب المنومة، أو قد يتبعوا أساليب أخرى للحصول على ساعات نوم أفضل مثل سدادات الأذن، وحبوب منع الحمل التى تساعد على النوم، وأقنعة العين، بعض هذه الأساليب قد تكون مكلفة، وقد لا تمثل سوى حل قصير الأجل لمشكلة طويلة الأمد.

تؤكد الدراسات أن انقطاع الطمث يتسبب فى بطء إنتاج كل من الإستروجين والبروجستيرون، وكلاهما يساعد على النوم، وهذا يخلق عدم توازن الهرمونات التى يمكن أن تكون مقلقة للعقل، الأمر الذى يسهم بعد ذلك فى عدم القدرة على النوم.

فينصح الأطباء باتباع روتين يحفز الغدة الدرقية للإفراج عن الهرمونات التى تخفف التوتر والقلق وتحفز النوم كما أنه يساعد على تحقيق توازن الهرمونات قبل النوم، بحسب الموقع الطبى Positive Med:

1- الضغط على الكتف لمدة دقيقة واحدة، والتنفس بعمق أثناء رفع كتفك وكتم الأنفاس لمدة خمس ثوان.

2- الاسترخاء على الظهر ولف الرأس ببطء لمدة دقيقتين على الأقل للحصول على تأثير الاسترخاء الكامل.

3- وأخيرا الاستنشاق بعمق لمدة 20 ثانية قبل حبس الأنفاس لمدة 20 ثانية ثم الإفراج عن هذه الأنفاس لمدة 20 ثانية.