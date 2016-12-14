ميدو: نجاح انطلاقتى مع دجلة "خداع".. ونتقبل الهزيمة من طنطا

كتب أحمد طارق

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى لوادى دجلة، أن فريقه يواجه سوء حظ كبير جدًا خلال الفترة الحالية، وبالتحديد منذ مواجهة الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، وفى الأخير فريق طنطا.

أوضح "ميدو" خلال تصريحاته لأون سبورت، أن المستوى الذى قدمه لاعبو دجلة فى أول 4 مباريات تحت قيادته جعلت الخصوم تظن أن دجلة يستطيع الفوز على أى فريق بسهولة، وهذا الأمر غير صحيح.

وتابع المدير الفنى لوادى دجلة، أنه متقبل الخسارة من طنطا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، مقدمًا الشكر للاعبيه على المجهود الذى بذلوه فى الوقت الذى عاندهم الحظ والتوفيق، قائلاً: "هدفين طنطا ملهمش معنى، ومتقبل الهزيمة ولن نضخم الأمور، وبشكر اللاعبين على تحملهم ضغط المباريات".

وأردف ميدو، أن الأسلوب الفنى الذى يتبعه فى قيادة وادى دجلة، يحتاج لفترة زمنية طويلة حتى يتمكن اللاعبون من تنفيذه على الوجه الأكمل، إلا أنه سيظل يسير عليه ولن يغير فيه شيء لحين فترة توقف الدورى، متوقعًا أن الفريق سيظهر بشكل مختلف مع بداية الدور الثانى، مؤكدًا أن أى فريق أصبح يواجه صعوبات فنية كبيرة فى كيفية إيقاف خطورة الفريق الدجلاوى.