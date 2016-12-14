وزير الرياضة: عودة الجماهير غير مرتبطة بالأحداث الإرهابية الأخيرة

كتب رامى ناجى

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن العمليات الإرهابية الأخيرة لم تستطع التفرقة بين الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تزيد من عزيمة المصريين فى التخلص من الإرهاب والتقدم إلى الأمام.

وأشار وزير الرياضة إلى أن عودة الجماهير من عدمها ليس مرتبطًا بالأحداث الإرهابية الأخيرة، مضيفًا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن هذا الملف وأن الوزارة جاهزة لتقديم المساعدة.

وأضاف عبد العزيز أن الجبلاية تجهز دراسة لعودة الجماهير بداية من الدور الثانى لعرضها على الجهات الأمنية خلال الفترة المقبلة .