3 أسباب وراء توتر أحمد الشناوى مع الزمالك أهمها حارس الأهلى

كتبت لبنى عبد الله

أثار ظهور أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك فى مباراة ناديه أمام بتروجت التى فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد فى الجولة الـ15 للدورى متوترًا فى بعض الكرات التى سددها الفريق البترولى على مرماه، حيرة الزملكاوية فى الآونة الأخيرة.

الشناوى كان مثار جدل فى عدد من اللعبات خلال اللقاء أبرزها اللعبة التى تم احتسابها هدفًا ملغيًا وخطأ لصالحه بعد أن أثبتت الإعادة التليفزيونية ضرورة طرد الحارس لتعديه بالضرب على طه عادل لاعب بتروجت، ما يؤكد أن مستوى الشناوى بات لغزًا محيرًا للكثيرين، فتارة يكون الأفضل بلا جدال وتارة يكون خارج الصورة تمامًا ويرتكب أخطاء تافهة.

ويرصد "اليوم السابع" أسباب توتر الشناوى فى التقرير التالى:

بطولة الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية بالجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 4 فبراير، ويعيش أحمد الشناوى حارس الفراعنة الذى فقد موقعه فى تشكيلة المنتخب لصالح عصام الحضرى حارس وادى دجلة حالة من القلق خوفًا من استمرار جلوسه على دكة البدلاء فى البطولة المصيرية التى يرغب بلا جدال فى حماية عرين الفراعنة فى منافساتها.

تألق إكرامى

على الجانب الآخر يعيش شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر أسعد أيام حياته مع الفريق الأحمر متصدر البطولة وسط إبداع الحارس الذى يطرق أبواب حماية عرين الفراعنة بقوة فى ظل أخطاء الحضرى مع ناديه واهتزاز الشناوى لاسيما بعد تصديه لركلتى جزاء من الثنائى أحمد عيد عبد الملك وأحمد الشيخ ليكون بمثابة ورقة ضغط دائمة على الشناوى.

أزمة جنش

ووسط هذه الأجواء يخشى الشناوى أيضًا من فقدان موقعه فى تشكيلة الزمالك الأساسية لصالح زميله محمود جنش الذى دخل فى أزمة كبرى مع ناديه مهددًا بالرحيل عن الفريق حال استمرار استبعاده لصالح الشناوى ما يجعل الحارس متوترًا للغاية خوفًا من خسارة موقعه مع القلعة البيضاء.