أحمد السقا يفقد سيارته و يلجأ إلى سيارة التاكسى بعد مطاردته فى القاهرة

شيماء مصطفى

رحل عن عالمنا الفنان القدير “أحمد راتب” عن عمر يناهز 67 عام بعد تعرضه لأزمة مرضية ، و شيعت الجنازة من مسجد “الحصرى” بالقاهرة مع حضور عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز و الفنان القدير أحمد بدير و النجم أحمد السقا ، و على إثر حضور السقا فقد واجهته صعوبة بالغة فى إستكمال عزاء الفنان القدير أحمد راتب و هذا بعد ما حدث له هناك أول دخوله مباشرةً.

فقد تعرض لموقف محرج هناك حيث رأه البعض يدخل لتقديم العزاء تتدافعوا حوله لدرجة أنه لم يستطيع أن يحضر الجنازة إلى النهاية ، حيث أدى هذا التدافع إلى جعل الفنان “أحمد السقا” يهرول مسرعاً لتقديم العزاء إلى أسرة الفنان الراحل “أحمد راتب” و من ثم على الفور خرج من محيط الجنازة متخفياً بإرتداء نظارة سوداء و قبعة سوداء حتى لا يراه الجمهور مرة أخرى و يبدأ فى التدافع و لكن لم ينجح “السقا” فى هذا الإختفاء و تم التدافع مرة أخرى من بعض الأشخاص حوله مرة أخرى و هرب منهم و لكن بصعوبة بالغة ، حتى أنه تعسر و هو يهرول و من ثم قام بإقاف سيارة تاكسى و من ثم فرا هارباً بعد التدافع الكبير الذى أدى لتوتر “السقا” فى تحديد السيارة الخاصة به لجأ فى النهاية إلى سيارة التاكسى.

شبكةعيونالإخبارية

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