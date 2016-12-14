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الملك سلمان يقر بأن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد مؤلمة للسعوديين

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الملك سلمان يقر بأن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد مؤلمة للسعوديين الملك سلمان يقر بأن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد مؤلمة للسعوديين

>رويترز

أبلغ الملك سلمان السعوديين اليوم الأربعاء أن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد التى تبنتها المملكة ردا على هبوط حاد فى النفط "مؤلمة" لكنه قال إنها ضرورية لتفادى تعرض البلاد لضرر على المدى الطويل.

وفى كلمة ألقاها فى مجلس الشورى السعودى قال الملك "لقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد.. قد يكون بعضها مؤلما مرحليا إلا أنها تهدف إلى حماية بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا فى ذلك."

وأضاف قائلا "لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها ولكنها خرجت منها -ولله الحمد- باقتصاد قوى ونمو متزايد ومستمر.. وإصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل والاستعداد له فى وقت مبكر قبل حدوث الأزمات."

وفى خطوة صارمة لتقليص النفقات أمر الملك سلمان فى سبتمبر أيلول بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى بما يتراوح من 15 إلى 20 بالمئة وقلص المزايا المالية لموظفى القطاع العام.

وأدى هبوط حاد فى أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى دفع دول الخليج العربية الغنية بالطاقة إلى كبح البذخ فى الانفاق العام. وسجلت عجزا قياسيا فى الميزانية بلغ حوالى 100 مليار دولار العام الماضى مما إضطرها إلى إيجاد إدخارات جديدة فى الانفاق وسبل لجمع أموال.


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مصر 365

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